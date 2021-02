Risikoarmer Teil

Handelsidee

Sehr geehrte Investoren,



dieses Wikifolio bildet den Risikoarmen Teil Ihres Portfolios ab und ist somit auf den Vermögenserhalt und nicht den Vermögensaufbau fokussiert.

Dies ist vorallem in Krisenzeiten wichtig damit Sie im Notfall Kapitalreserven vorweisen können und nichts von dem Risikobehafteten Teil abziehen müssen, da dieser in Krisenzeiten wahrscheinlich an Wert verliert.

Somit ist das Ziel dieses Wikifolios der offiziellen Inflation Deutschland bestmöglich entgegenzuwirken und dies mit einem möglichst geringem Risiko zu erreichen.



Ein rebalancieren der Gewichtungen wird alle 6 Monate durchgeführt oder wenn die Gewichtungen meiner Ansicht nach zu stark abweichen.



Die Kosten des Wikifolios sind die geringstmöglichen und in diesem Portfolio wird nicht viel getradet. Hierzu wird nur das Sprichwort „Hin und Her macht Taschen leer“ erwähnt.



Falls Ihre bisherigen Investitionen in andere Wikifolios zu stark schwanken und Sie dadurch schlecht schlafen können oder sich nicht wohlfühlen, können Sie entweder 5% bis 30% Ihres gesamten Portfolios hier hineinschichten (bei risikotoleranten Investoren).

Für Investoren die mit Schwankungen sehr schlecht umgehen können ist es von Vorteil einen Anteil von 31% bis 100% Ihres gesamten Investments hier hineinzuschichten.



MfG

