FaktorXXXL

Handelsidee

Hauptsächlich kurzfristiges Trading mit Faktorzertifikaten sowohl short als auch long , die sich auf stark volatile Wertpapiere beziehen.

Die Handelszeit sollte vorwiegend am Spätnachmittag stattfinden, da durch die Eröffnung der US Börse starke Schwankungen stattfinden könnten. Diese Schwankungen könnten die Volatilität der ausgesuchten Werte noch zusätzlich verstärken. Zusammen mit dem Einsatz von Faktorzertifikaten, sollten die Schwankung noch weiter erhöht werden. Für einen Trade könnte das komplette Kapital eingesetzt werden . Das Anlageuniversum könnte alle an Börsen gehandelte Wertpapiertypen umfassen . Aktien , ETFs , Fonds , Anlagezertifikate und Hebelprodukte. Dieses breite Spektrum wird benötigt um alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Es ist geplant, die Werte im Wikifolio überwiegend kurzfristig zu halten um schnelle Gewinnmitnahmen zu ermöglichen. Die Werte im wikifolio sollten grundsätzlich durch technische Analyse ausgewählt werden. Hier sollten insbesondere Trendbestimmungsindikatoren zur Anwendung kommen. Mit Hilfe des RSI und des Commodity Channels Index sollten dann auf Tageschart Basis kurzfristige Spitzen und Gegenreaktionen gefunden, und für den Trade genutzt werden. mehr anzeigen