BH Luxus Premium

In diesem wikifolio soll weltweit in Aktien von Unternehmen investiert werden, die aus unserer Sicht nach im Luxussektor eine bedeutende Marktposition einnehmen. Das können zum Beispiel Unternehmen sein, die unser Ansicht nach im Automobil- , Bekleidung-, Uhren-, Alkohol-, Nahrungs-, Kosmetik-, Technik-, Sportsektor tätig sind.



Das Wikifolio sollte im Normalfall aus zwölf Aktien bestehen. Je nach Marktlage kann die Anzahl aber variieren. Die Aktienauswahl soll sich auf verschiede Sektoren erstrecken.



Eine Portfolioanpassung soll im Regelfall erst nach einem Jahr erfolgen. Dies kann je nach Marktlage, Unternehmenssituation oder der Branchensituation auch schon früher erfolgen.



Es ist beabsichtigt ca. die Hälfte des Kapitals gleichwerteilt in die ausgewählten Aktien zu investieren und die andere Hälfte nach der Marktkapitalisierung.



Der Anlagehorizont ist variabel, soll aber tendenziell mittel- bis langfristig sein. show more

