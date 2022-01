Value und Rohstofftitel

Trading Idea

Wir wollen langfristig an soliden Wachstumswerten und Dividendentiteln partizipieren und investieren dafür in Bluechips in Nordamerika und Europa.

Diese Anlagestrategie mischen wir mit Rohstoffunternehmen, die von dem bevorstehenden Rohstoffboom profitieren sollten.

Zusätzlich behalten wir uns vor einen kleinen Anteil (max 10%) in volatilere und kleinere Unternehmen zu investieren. show more

