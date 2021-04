Momentum Mittelstand Europa

Trading Idea

Mit dem Momentum Mittelstand EuropaFond soll in die aussichtsreichsten europäischen Aktien investiert werden. Dabei sollen folgende Auswahlkriterien im Mittelpunkt der Analyse stehen:

- Historische und erwartete Entwicklung von Umsatz und Gewinn

- Technologische Kompetenz und Entwicklungsperspektiven

- Management-Qualität

- Aktuelle Preisentwicklung

- Momentum

- Investorenstruktur / Dividenpolitik / Buy Back-Programme / Insider-Trading

- Value (gemessen am Verhältnis EV/EBIT)

Das Anlagespektrum soll auf mittelständische Unternehmen mit Tätigkeitsschwerpunkt in Europa fokussiert sein.

Es soll ein mittelfristiger Anlagehorizont verfolgt werden. show more

