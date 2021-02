Psilocybin Mushrooms

Trading Idea

Was ist Psilocybin?



Psilocybin ist ein psychoaktiver Wirkstoff, der unter anderem in Pilzen ("Magic Mushrooms") vorkommen kann. Die Einnahme von Psilocybin und die darauffolgende Erfahrung wird von einem Großteil der Konsumenten als "das prägendste Ereignis im Leben" bezeichnet.



Welche Vorteile hat Psilocybin?



Psilocybin besitzt den Vorteil, die Ego-Struktur aufzulockern, also festgefahrene Gedankenmuster, das Selbstbild, die Weltsicht und vorschnelle Urteile und Ängste zu lösen.

Es kann gut mit einem Computer verglichen werden: Unser Ego ist die Software in unserem Körper (Hardware). Ist das Skript nicht kompatibel mit gewissen Umständen oder Begebenheiten, ändert es sich idealerweise, doch oft ist es in einer Dauerschleife gefangen und das Skript wehrt sich gegen Änderungen. Durch die Einnahme von Psilocybin geht das Skript einige Ebenen zurück und schaut sich die Hardware und die Umgebung genau an - um sich dann der Realität besser anpassen zu können. Kurz gesagt: es ist optimal gegen Depressionen, die Zivilisationskrankheit schlechthin.



Wie ist die Perspektive?



Wir sind der Meinung, dass sich Gutes und Nützliches durchsetzen wird. Auch wenn Psilocybin bei vielen noch Bedenken auslöst, gibt es bereits einen Trend zu gesetzlichen Lockerungen und medizinischen Anwendungen. Natürlich ist es dabei wichtig, auf mögliche Risiken hinzuweisen und unter ärtzlicher Anweisung zu handeln.

Wir sind uns sicher, dass psilocybinhaltige Stoffe sehr bald sinnvoll genutzt werden können, sodass jeder davon profitiert.



Wie läuft das Investment ab?



Der Trend zeichnet sich bereits ab und wird sehr bald kommen. Wichtig ist es, nicht bei einem blinden Hype mitzugehen, sondern bedächtig den Markt zu beobachten und die Wert produzierenden Unternehmen zu erkennen. show more

