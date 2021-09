2x UNCLESAM 500 AND HONIGDACHS

Trading Idea

S&P und Dax - nicht genug Power?



2X UncleSam500 and Honigdachs



Die USA und Deutschland sind mit die größten Platzhirsche der Industrienationen. Beide Länder verbindet eine einzigartige bilaterale Freundschaft; häufig auch als großer und kleiner Bruder bezeichnet.

Die Idee dieses Wikifolios ist es, die Wirtschaftsleistung dieser beiden Länder zu gleichen Teilen auf Steroiden abzubilden. Dafür wird der S&P 500 und der Dax um 2x gehebelt.



Diese Strategie ist durch den Hebel und durch den Länder focus ziemlich aggressiv hat aber auch dementsprechend Rendite Potenzial.

Kritiker bemängeln, dass sich die Indizes momentan auf Höchstständen befinden, was natürlich stimmt. Allerdings erreichen die beiden Indizes kontinuierlich seit 2009 immer neue Höchststände, natürlich treten auch ab und zu Korrekturen auf.

Aber auf eine Korrektur zu warten, um einzusteigen, würde zu hohe Opportunitätskosten verursachen „Time in the market beats timing the market“, deswegen warte ich nicht auf eine Korrektur, sondern sehe sie nur als Gelegenheit zur Einstandsabsenkung an.



-2X Hebel

-erhöhte USA und Deutschland Gewichtung

-Investitionsquote kann variieren

-ESG Kriterien nicht erfüllt



Die Zielgruppe dieses Wikifolios sind Investoren, die die Überzeugung teilen, dass die USA und Deutschland weiterhin gegen China bestehen können und bereit sind, für erhöhtes Potenzial auch Volatilität in Kauf zu nehmen.

Empfohlen wird dieses Wikifolio als kleiner growth driver Satellite in einer Core

Satellite-Strategie.



Risikohinweis: Dieses Wikifolio unterliegt erhöhter Volatiltät - die Gefahr von Verlusten besteht. Es wird keine Haftung übernommen.

Jeder Investor sollte vorher prüfen, ob die Indizes dieses Wikifolios für ihn vertretbar sind.

show more

This content is not available in the current language.