Trading Idea

Squirrels, zu Deutsch Eichhörnchen, gehören zu den vermutlich am längsten vorausdenkenden Individuen der Natur. Putzig und schlau sind sie, die gewieften Nager. Sie investieren ständig. Investieren in eine bessere Zukunft für ihre Spezies. Dauernd vergraben Sie Samen und Sprossen, einerseits als Nahrungsvorrat in kalten Zeiten, andererseits um für die nächsten Generationen angenehmene Lebensräume und Futtersicherheit bieten zu können (ob absichtlich oder nicht wird hier nicht thematisiert).

Deshalb sitzen immer mindestens drei dutzend Eichhörnchen rund um die Uhr am Rechner um die bestmögliche und langfristigste Performance für diesen Fonds herauszuholen. Nur für unsere Investoren. Zusätzlich wurden Reaktionsmethoden von Eichhörnchen durch Gehirntomographie erforscht und diese Mechanismen in eine künstliche Intelligenz verwandelt. Die Squirrelforce. Somit haben Investoren eine Entscheidungs- bzw. Rechenleistug von mehr als 100'000 Eichhörnchenstärken.

Investiert wird vorzüglich in klimaneutrale und umweltschonende Produkte, Firmen und Titel, was natürlich den pelzigen Wollknäueln am Herzen liegt. Technologisch fortschrittliche und nachhaltige Tiel werden auch gerne in den Kobel gepackt.

Lassen Sie sich von der Squirrelforce überzeugen. show more

This content is not available in the current language.