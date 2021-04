Trading Idea

Ich biete hier ein Wachstumsportfolio mit dem Fokus auf Disruptoren in den Branchen Fintech, Biotech, Kryptowährungen, Automatisierung und Robotik, Elektromobilität sowie Space.

Vorbilder und Inspirationsquellen sind Ark Invest um Cathie Wood, die Makroinvestoren Raoul Pal und Mike Novogratz, die deutschen Investoren Christian Angermayer und Frank Thelen und der bekannte VC Peter Thiel.

Das Portfolio ist auf einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren angelegt, indem die enthaltenen Werte ihre volle Disruptionskraft entfalten können.

Im Handelsverhalten orientiere ich mich an den publizierten Trades von Ark Invest, sowie deren transparenter Kommunikation und Bewertung von Titel. Darüber hinaus dient die Plattform Real Vision von Raoul Pal als gern genutzte Informationsquelle, sowie im Kryptobereich Dr. Julian Hosp und sein YouTube Kanal als vertrauenswürdige Expertenquelle.

Durch mein Masterstudium im Bereich Consulting & Digital Management beschäftige ich mich täglich mit neuartigen, digitalen und disruptiven Geschäftsmodellen, sowie deren Potenzialen und Schlagkraft in der Zukunft. Außerdem absolviere ich derzeit das "Private Equity & Venture Capital" Zertifikat der Mailänder Universita Bocconi und erhalte hier tiefe Einblicke und Erfahrungen in die Bewertung von Companys, deren Rentabilität sowie einer Risk-Return-Evaluation. show more

