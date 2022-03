Trading Idea

Ziel der Handelsstrategie ist eine langfristige Outperformance gegenüber:

- MSCI World

- S&P 500



Wir investieren in, nach unseren Methode, unterbewertete Unternehmen. Allerdings sind auch ETFs und Zertifikate (Leerverkäufe) Teil unserer Strategie. Grundsätzlich gilt, dass nur Kapital allokiert wird, wenn sich ernsthafte Renditemöglichkeiten bieten. Wird eine Investmenthypothese nicht erfüllt, wird die Position geschlossen.



Die Zusammensetzung könnte etwa so aussehen:

40% ETFs

50% Aktien

10% Leerverkäufe



Wir analysieren nicht nur Unternehmen an sich, sondern auch makroökonomische Entwicklungen, an die wir unsere Investmentstrategie anpassen. show more

