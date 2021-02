Trading Idea

Das wikifolio "Auswahl high performance" investiert in wikifolios, welche hohe Risiken eingehen und langfristig eine überdurchschnittliche Performance erreicht haben.



Folgende Auswahlkriterien entscheiden darüber, in welche wikifolio-Zertifikate investiert werden kann:

 Der Risiko-Faktor liegt über eins.

 Das Zertifikat wurde vor mindestens zwei Jahren erstellt.

 In der Vergangenheit wurde eine durchschnittliche Jahresperformance von mindestens fünfzehn Prozent erzielt.

 Seit Erstellungsdatum hat das wikifolio eine höhere Performance erzielt als der Benchmark (DAX). Wobei die Performance des Zertifikats sich in der ersten Hälfte der Laufzeit vom Benchmark gelöst haben muss.



Anhand dieser Kriterien sollen wikifolios identifiziert werden, welche erfolgreich verwaltet werden und langfristig den Benchmark schlagen.



Es wird mittel- bis langfristig investiert. Die Investitionen erfolgen in mindestens zehn wikifolio-Zertifikate zu jeweils maximal zehn Prozent. Einschränkungen bezüglich Anlageuniversum oder Handelsstil gibt es keine. Aufgrund von mangelnden Investitionsmöglichkeiten oder Marktschwankungen kann auch ein hoher Cash-Anteil gehalten werden.

