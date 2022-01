Zweites Standbein

Trading Idea

Ziel dieses wikifolios ist ein mittel- bzw. langfristiger Vermögensaufbau mit ausgewogenen Rendite/Risiko Verhältnis.



Das Fundament dieses wikifolios bilden passive Indexfonds (ETF). Breit gestreut wird in blue chips weltweit investiert.



Die Auswahl von Einzeltitel erfolgt mittels Fundamentalanalyse. Zur Ermittlung des fairen Wertes wird das Unternehmen von unterschiedlichen Perspektiven (Global, Branche, Unternehmen) aus beurteilt. Bei der konkreten Unternehmensanalyse wird besonders auf günstige Kennzahlen (z.b KGV, KBV, Wachstum KGV), Analystenschätzungen bzw. auf das Innovationspotenzial des Unternehmens geachtet.



Regelmässig wird nach Turnaroundaktien Ausschau gehalten. Das Zitat von Baron Rothschild "The time to buy is when there's blood in the streets …“ dient als Leitlinie. Bei Bedarf kann zur Ermittlung des Einstiegszeitpunktes die technische Analyse (z.b. Handelsvolumen, gleitender Durchschnitt, Trendwechsel- und Trendbestätigungsformationen) verwendet werden.



Die „new Economy“ ist in Form von wachstumsstarken Technologie-Aktien in diesem wikifolio vertreten. Als Entscheidungskriterium wird, wie bereits beschrieben, die Fundamentalanalyse verwendet. Als Ergänzung zu diesen wachstumsstarken Titeln wird auf wertstabile Anlagen der „old-Economy“ gesetzt.



Für allen Anlagen gilt ein umfassendes Risiko- und Moneymanagement. Als oberste Maxime gilt die Diversifikation des wikifolios. Speziell bei börsengehandelten Indexfonds wird weltweit (Fokus: USA, Europa, China) und über unterschiedlichste Branchen breit gestreut. Bei vermeintlich volatilen Aktien werden mittels „stop order“ die Verluste begrenzt bzw. mit der % Regel die optimale Positionsgrösse ermittelt.



show more

This content is not available in the current language.