Marktfuehrer und Dividendenstars

Trading Idea

Es ist geplant in Unternehmen zu investieren, die

- eine marktführende Stellung innehaben,

- stetig wachsen,

- eine Qualitätsstrategie verfolgen,

- eine Dividende zahlen.



Die Werte im Wikifolio sollen grundsätzlich durch eine fundamentale und eine technische Analyse ausgewählt werden. Hier sollen insbesondere fundamantale Kennzahlen wie z. B. das KGV und Trendbestimmungsindikatoren wie z. B. die Ichimoku Wolke oder der MACD für die technische Analyse zum Einsatz kommen. Die Idee hinter dem Wikifolio ist die Anleger vor der laufenden Geldentwertung zu schützen. Einen Einblick in meine bisherigen Investments und meine technischen Analyseskills zeigt mein Youtubekanal Business&Politics.



Ziel: Das Depot sollte mindestens 21 Titel enthalten und den S&P 500 outperformen.



Sektoren/Regionen: Das Portfolio ist breit in die unterschiedlichsten Sektoren diversifiziert. Es ist gesplant die USA regional überzugewichten.



Anlageklasse: Es wird vorwiegend in Aktien investiert, eine Beimischung mit ETFs oder ETCs ist möglich. Auch Edelmetalle können mit max. 15% und Kryptowährungen mit max. 5% beigemischt werden. In fallenden Märkten können auch Short-Positionen eingegangen werden.



Anlagehorizont: Meine Handelsidee verfolgt einen langfristigen Anlagezeitraum. show more

This content is not available in the current language.