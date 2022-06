Buy and hold forever

Trading Idea

In diesem Wikifolio investiere ich in Aktien, die ich für die "Ewigkeit" halten möchte. Natürlich muss man an der Börse diese These immer wieder überprüfen. Daher kann es sein, dass ich Fehleinschätzungen korrigieren muss bzw. umschichten werde. Ich orientiere mich hier an Warren Buffett und versuche in Firmen mit großen Burggräben zu investieren. Meine anvisierte "Ewigkeit" (Haltedauer) ist mindestens 10 Jahre. Nur, wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehe, dass ich in diese Firma für mindestens 10 Jahre investieren werde, kommt diese auch ins Portfolio. Privat bin ich seit ca. 25 Jahre aktiv an der Börse und habe daher schon alle Börsenphasen mitgemacht. Auch in meinem privaten Depot praktiziere ich "Buy and hold and check".

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WF00BUYAND Date created 06/22/2022 Index level - High watermark 100.0