Minervini Momentum plus

Trading Idea

Universum: Aktien - überwiegend US

Handelsansatz: 80 % Charttechnik - 20 % Fundamentalanalyse

Vorauswahl der Aktien zur Bildung eines eigenem kleinen Universums das dann mittels Branchenwatchlisten überwacht wird und bei den gewünschten Charttechnischen Parametern in den Handel übergehen.

Entry-Signale entstehen durch Volumen und diversen Momentum Indikatoren.

Eine sehr individuelle Stoppstrategie lässt teilweise Gewinne lange Zeit weiterlaufen, begrenzt aber in bestimmten Situationen sehr strikt den Verlust.

show more

This content is not available in the current language.