DiversedStructure Defensiv

Trading Idea

Meine Grundsätze:

- Starke Performance bei starker Diversifikation und Chartstabilität.

- Taktische Gesamtstrukturierung der Wikifolios sodass sie sich hinsichtlich Volatilität und Diversifikation ergänzen.

- das beste Konzept ist wenig wert, wenn es nicht in einen stabilen Chart überführt werden kann. Daher wähle ich v.a. konstante Wikis aus.



Mein Vorgehen:

- Tabellarisierung der einzelnen Wikifolios und ihrer Positionen sowie numerische Analyse zur Maximierung der Diversifikation. Ich werde regelmäßig die prozentuale Verteilung zusammenfassen.

- Analyse der Wikifolios nach diversen Aspekten wie z.B. Chartstabilität, Diversifikation, Drawdown-Verhalten, Performance, Volatilität. Ein Hauch Subjektivität und Bauchgefühl berücksichtige ich hinsichtlich meines Vertrauens (Auftreten/Kommunikation/Seriösität des Traders und vergangene Performance auch in seinen anderen Wikifolios). Alle Aspekte werden nach einem Punktesystem eingeordnet. Das Punktesystem ergibt die Gewichtung des Portfolios.



Gewichtung:

- 10-20% starke Basiswikifolios, welche hohe Sicherheitswerte hinsichtlich Chartstabilität, Diversifikation, Krisenfestigkeit erreichen. Hier versuche ich verstärkt Wikifolios einzubeziehen, welche neben den genannten Parametern auch ein gewisses antizyklisches Verhalten aufweisen, also in Zeiten größerer Drawdowns des Gesamtmarktes zumindest ihren Wert halten könnten, ggf. sogar Gewinne schreiben.

- 5-15% thematische Wikifolios und solche mit geringeren Sicherheitswerten, welche aufgrund ihrer engeren Diversifikation, weniger große Positionen einnehmen können.

- 1~8% Performance Wikifolios, welche geringe Sicherheitswerte, dafür jedoch eine besonders starke Performance aufweisen. Sie dienen der Dynamisierung.



Diversifikation: es soll eine hohe Zahl an Positionen gehalten werden. Als Orientierung dient folgende Verteilung.

5 (<10%); 10 (<15%); 30 (<30%); 50 (<40%); 100 (<55%); 150 (<65%); 250 (<75%) show more

This content is not available in the current language.