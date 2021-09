e-Sports and Cybersecurity

Trading Idea

Die boomende Geschäfte wird in der Zukunft noch weiter wachsen, hierbei spreche ich vom E-Sport. Mehrere bekannte Firmen sind bereits große Sponsoren von gewissen E-Sportsevents wie zum Beispiel League of Legends. Auch bekannte Fußballteams wie zum Beispiel PSG oder Schalke 04 haben bereits in mehreren Spielebranchen ein e-Sportsteam geschaffen.

Um aber das e-Sportsgeschäft am Laufen zu halten, sind natürlich viele Firmen beteiligt, die das ganze ermöglichen. Vom Betriebssystem weg, Grafikkartenhersteller oder Chiphersteller, bis hin zu Cybersecurity um Live-Streams und bereits laufende Spiele von Hackern zu schützen. Auch für den normalen Spielspaß für zu Hause, sind viele Softwareprogramme im Hintergrund am laufen, die ständig aktualisiert werden, was Sicherheit und Hacker(-angriffe) betrifft.

Dies ist meine erste Idee und kann hier somit kein Versprechen, Sicherheit, Zuwachs oder Garantie oder der Gleichen aussagen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass der e-Sport eine große Rolle spielen wird in der Zukunft, auch als frühen, erfolgreichen Karrierestart für junge Erwachsene (Alter ~17 - 30 Jahre). show more

This content is not available in the current language.