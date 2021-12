Biotechmuell

Trading Idea

Das Ziel soll eine zeitliche Arbitrage sein.

Der Fokus soll in der Regel insbesondere im Bereich nordamerikanischer Biotech-Unternehmen liegen.



Unter der zeitlichen Arbitrage ist zu verstehen, dass die gewählten Werte fundamental unter der bilanziellen Substanz bewertet sind und bestenfalls wieder zum Substanzwert zurückkehren sollten. Bei Werten aus diversen Börsenforen versuche ich zu prüfen, ob diese meine Kriterien grundsätzlich erfüllen. Ein zentrales Kriterium dafür soll beispielsweise das Verhältnis von Cash pro Aktie zum Aktienkurs sein. Dafür plane ich Bilanzen und diverse Börseninformationsdienste zu betrachten.



Die überschüssige Liquidität kann unabhängig von dem Fokus in großen (oder auch mal kleinen) Aktienwerten-Werten aus Deutschland oder den USA, Gold-ETFs und Immobilien (Aktien und Fonds) und ETFs geparkt werden.



Das Anlageuniversum schließt bewusst Zertifikate aus. Internationale Aktien außerhalb von Nordamerika werden ebenfalls ausgeschlossen. Für ETFs werden diese Einschränkungen ebenfalls übernommen.



Der Anlagehorizont soll hierbei überwiegend mittel- bis kurzfristig sein.

Die Entscheidungsfindung soll in der Regel mithilfe fundamentaler Kriterien getroffen werden. teilweise auch news-getrieben. show more

