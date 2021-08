Die Krisengewinner

Trading Idea

Dieses Wikifolio enthält Aktien, die sehr gute Chancen haben, nach Ende der Corona Krise höhere Kurse und / oder ihre alten Kurse vor der Krise wieder zu erreichen.

BVB, Lufthansa, Brigitte Bijou oder Holiday Check z. B. sind Aktien, wo nach der Corona Krise mit deutlichen Kurssteigerungen zu rechnen ist.

Aber auch die Aktie About you hat m.E. gute Chancen, nach der Corona Krise steigende Kurse zu haben, denn nach der Corona Krise wird wieder mehr für Kleidung ausgegeben als während der Krise, weil dann Alles nach und nach wieder aufmacht und wieder mehr auf das Äussere geachtet wird.

Es handelt sich bei diesem Wikifolio um eine Neuauflage meines alten Wikifolios "Aufstiegsaktien nach der C- Krise", wobei ich aber deutlich niedrigere Kaufkurse habe, die ja wichtig für die weitere Entwicklung eines Wikifolio sind ! show more

This content is not available in the current language.