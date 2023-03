Scorpion Balanced

Trading Idea

Das Portfolio soll Krisen trotzen, möglichst wenig Risiko aufweisen und eine angemessene Rendite als Basisinvestment bis zur Rente abwerfen. Hierzu sollen überwiegend Wikifolio-Strategieen ausgewählt werden, die die sich bereits in Krisenzeiten bewährt haben, ein gutes Risiko/Rendite Verhältnis aufweisen oder künftig von Megatrends profitieren werden. Da bereits jetzt und aller Wahrscheinlichkeit auch die nächsten Jahre mit einer instabilen politischen Situation und hoher Inflation in vielen Ländern zu rechnen ist, gehe ich für den Gesamtmarkt eher von einer Seitwärtsbewegung aus. Zudem erwarte ich durch die zunehmende Abschottung vom Westen zum Osten einen latenten Rohstoffmangel in den westlichen Industrieländern on top zum demografischen Faktor in dieser Region. Daher sind in meinen Augen derzeit folgende Themen & Strategien relevant, um das Portfolio abzusichern: - Rohstoffe (fossil und erneuerbar) / Basismetalle / Wasserstoff & Wasser an sich. - Derivate / Long-Short Strategien / Volatilität & eher kurzfristige Trades in instabilen Märkten - Ausgewählte Wachstumsaktien in Trend- & Megatrend Themen Der Anlagehorizont soll insgesamt eher mittel- langfristig sein, aber mit einer aktiven Kauf-/ Verkaufsstrategie, je nach Marktanalyse, Sentiment, Performance-Entwicklung und der Möglichkeit je nach Marktlage die enthaltenen wikifolios nach Themen und Gewichtungen anzupassen. Angestrebt sind 12 wikifolios für eine ausgewogene Diversifikation analog des Skorpions (Scheren, Beine, Kopf und Schanz)

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WF00PG0511 Date created 02/24/2023 Index level -