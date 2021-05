Volaoptimierte Div-Strategie

Trading Idea

Dieses Wikifolio soll ausschließlich in Aktien investieren. Diese Aktien werden einmal jährlich anhand folgender Kriterien überprüft.

- mindestens 10 jahre Dividenden gezahlt

- Niedrige Volatilität

- Dividendenwachstum von mindestens 10% jährlich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre

- Altman-Z-Score Grün (Verschuldung)

- Werte aus der Eurozone + Europa ex Euro – UK, CH, SW, NO, DK, PL

Alle Titel sollen rein regelbasiert ausgewählt werden und einmal im Jahr grob gleichgewichtet werden. Die Dividenden sollen reinvestiert werden.

Ziel soll eine möglichst hohe Rendite mit geringen Schwankungen und regelmäßigen thesaurierenden Dividenden sein. show more

This content is not available in the current language.