Tourismus und Luftfahrt

Trading Idea

Der zugrundeliegende Gedanke ist die Annahme dass trotz der ernormen Verwerfungen durch die Covid-19 Krise und den damit einhergehenden fast vollstädigen Umsatzwegbruch in der Tourismus-, Reise - und Luftfahrtbranche diese Branchen in Zukunft immernoch ein großes Wachstumspotenzial haben werden. Insbesondere der Zustand vor der Krise, die rasant wachsende und reiseaffine Mittelschicht in Asien sind meiner Meinung nach gute Indikatoren für eine rasche Erholung. Es soll in gut positionierte Unternehmen mit ausreichenden Reserven, Investoren und Rückhalt durch Staaten investiert werden, darüber hinaus auch insbesondere in Unternehmen die durch neue Technologien ihre Branche revolutionieren und dem Trend zu CO2 neutralen Reisen gewachsen sind.

Es soll in Unternhemen entlangt der gesamten Wertschöpfungskette (z.B: Fluglinien, Reiseveranstalter, Flugzeugbauer, Zulieferer, Dienstleister etc.) investiert werden. Da das Risiko hoch ist, sollen dieses durch eine möglichst breite und internationale Streuung abgefedert werden. Die Haltedauer ist langfrisitg orientiert (min. 6 Monate oder länger) um die wahrscheinliche Erholung der Branchen mitzunehmen.

