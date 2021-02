WF Investible Market

Trading Idea

Investment in andere Portfolien mit sichtbarer konstanter Performance und bisheriger Performance von mind. +100%.



Längerfristiges Halten.



Die Anlage erfolgt breit gestreut in verschiedene ausgewählte Trader und deren Portfolien auf der Wikifolio Plattform. Die Kriterien variieren, eine Überschneidung der Inhalte der Portfolien kann nicht ausgeschlossen werden, aber die Portfolien sollen unterschiedliche Strategien verfolgen und dadurch in verschiedenen Marktphasen möglichst wenig korrelieren.



Die Bedingungen für eine Aufnahme können variieren. show more

