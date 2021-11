Undervalue Investing Global

Trading Idea

Die Under-Value-Investing Strategie baut auf den klassischen Lehren und Büchern von Benjamin Graham auf. Die Eckpfeiler für eine Titelauswahl erfordern eine momentan günstige Marktbewertung im Verhältnis zu einem etablierten und stabilen Unternehmenswert. Das Unternehmen muss in der Vergangenheit sowohl nachhaltig gewirtschaftet und solide Rendite produziert haben als auch das Potenzial aufweisen in der Zukunft diese Geschäfte in ähnlich solider Weiße fortzuführen.



Es ist geplant globale Aktientitel von mindestens etablierten größerem Mittelstand aufwärts in die Auswahl aufzunehmen. Es werden keine Anleihen, Hebelprodukte, etc. gehandelt.



Ziel ist es Aktientitel zu finden die nach tiefer Analyse von ausgewählten KPIs und Unternehmensinformationen (unter anderem: KBV, KGV, Umsatzwachstum, gesunde Bilanz, Verhältnis intrinsischer Wert zu Marktkapitalisierung, positive Gewinnbeständigkeit, durchgängige und ansprechende Dividendenrendite, Payout Ratio, Zukunftsfähigkeit Geschäftsmodell, etc.) als günstig, bzw. unterbewertet im Vergleich zum aktuellen Kurswert, zu sehen sind. Diese Werte werden dann noch mit Sicherheitsmargin bemessen um ein möglichst attraktives Einstiegsniveau zu haben. Portfolio-Titel werden stets mit Stop-Loss Orders abgesichert um eine hohes Verlustrisiko zu vermeiden.



Die Haltedauern der Anlagetitel ist grundsätzlich langfristig geplant. Nur falls gehaltene Positionen vorzeitig durch Stop-Loss ausgelöst werden, gehaltene Positionen sich so weit positiv entwickelt haben, dass sie als deutlich überbewertet angesehen werden, oder eine akute Neubewertung des Unternehmens den Verkauf erfordert, kommt eine kürzere Haltedauer in Betracht.



Als Quellen für die Entscheidungsfindungen dienen vornehmlich Geschäftsberichte der zu betrachtenden Unternehmen sowie Wirtschaftszeitungen und Magazine.

