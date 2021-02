ARB - die Festgeld-Alternative

Trading Idea

Dieser ARB - Absolute Return Basket ist in Zeiten sehr geringer bis gar nicht vorhandener Sparzinsen als attraktive, profitable „Festgeld-Alternative“ konzipiert und soll einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs und „marktunabhängige“ Erträge erzielen.



Grundsätzlich soll durch den Einsatz von Discount-, Deep Discount-, Bonus- sowie Reverse-Zertifikaten mit und ohne Cap eine deutlich oberhalb des aktuellen Festgeldniveaus liegende Rendite erzielt werden.

Hauptsächlich soll das wikifolio hierzu laufend mit o.g. Zertifikaten auf europäische Indizes (bevorzugt DAX als Underlying) mit Restlaufzeiten zwischen ca. 3 und ca. 12 Monaten bestückt werden. Durch eine Diversifizierung (u.a. verschiedene Bonusschwellen, Laufzeiten, Puffer) und Wahl von Barrieren und Caps mit relativ großen Abständen zum Index soll insbesondere auch in Seitwärtsphasen eine ansprechende Rendite erzielt werden.

Zur Beimischung sind zu einem kleinen Teil auch defensivere o.g. Zertifikate auf Einzelaktien vorgesehen.



Es ist beabsichtigt, die jeweiligen auslaufenden Zertifikate durch gleichartige Nachfolgeprodukte zu ersetzen und so eine langfristige, kontinuierliche Wertsteigerung zu erreichen. Hierdurch wird zudem erreicht, dass monatlich bzw. quartalsweise Produkte ihre Fälligkeit erreichen und so das Portfolio laufend aktuell neu unter Berücksichtigung der aktuellen Marktkonstellation ergänzt wird.



In Zeiten erhöhter Volatilität oder bei sehr geringen zeitlichen Restwerten der Zertifikate soll ein vorzeitiges Rollen durchgeführt werden, um die Rendite weiter zu steigern.



Die Handelsentscheidungen sollen grundsätzlich nach technischer Analyse (Charttechnik, 200-Tage-Linie, etc.) erfolgen und einer Art Trendfolge entsprechen. show more

This content is not available in the current language.