Aktien Trend Invest Matrix

Trading Idea

Verwendet werden soll ein eigens entwickelter ,,Trend Trading Ansatz“



Das Anlageuniversum soll hauptsächlich auf Aktien beschränkt werden. Hebelprodukte, Etfs, Fonds und Anlagezertifikate wurde ausgeschlossen.



Der Schwerpunkt in diesem Musterportfolio, soll grundsätzlich auf der Charttechnischen Analyse (Trend) liegen. Es sollen Trends in Einzel Aktien ausfindig gemacht werden und günstig aus einer Korrektur gekauft werden.



In der Regel sollen folgende Analysemethoden angewendet werden: Trendfolgemodell mit Gleitenden Durchschnitten, Gesamtmarktanalyse, Grundkonzepte des Trends und Trendbestätigungsformationen



Wichtig soll ein möglichst gutes CRV ( Chancen – Risiko – Verhältniss ) und ein gut durchdachtes Risikomanagement sein. Mit diesen Parametern soll eine möglichst stabile Kapitalkurve angestrebt werden.



Risiko begrenzen – langfristig gewinnen.



Geplante Haltezeit : überwiegend mittelfristig

show more

This content is not available in the current language.