THE BLOCKCHAIN REVOLUTION

Trading Idea

Kryptowährungen, oder kurz Kryptos, sind einer der Sektoren, die die Volatilität am Markt antreiben. Immer mehr institutionelle Investoren beginnen, Positionen in digitalen Währungen zu übernehmen. Kombiniert man die steigende Nachfrage mit einem oder zwei Tweets von, sagen wir, Elon Musk, dann hat man den perfekten Sturm für die Art von Volatilität, die wir sehen.



Damit Kryptowährungen jedoch mehr als eine Blase werden, müssen sie als Tauschmittel akzeptiert werden. Das könnte jetzt passieren.

Wenn wir den Unternehmenssektor betrachten, gibt es eindeutig einen wachsenden Konsens, dass Bitcoin zu den zukünftigen Zahlungsmethoden gehören wird. Der Grund dafür ist eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen unter den Verbrauchern, und wir befinden uns noch in einem frühen Stadium der Krypto-Akzeptanz.

