China 2050

Trading Idea

Dieses Wikifolio ist nicht auf einzelne Anlage- bzw. Entscheidungsfindungsstrategien beschränkt, sondern nutzt eine Vielzahl von verschiedenen Analysen und Bewertungsmethoden, wie unter anderem die fundamentale Analyse und Bewertung der Wettbewerbsvorteile und Wachstumspotenziale der einzelnen Firmen nach einem eigenen Punktesystem.



Das Anlageuniversum soll möglichst wenig eingeschränkt werden. Hauptsächlich soll in chinesische Werte investiert werden. Es sollen sowohl kleinere als auch größere Firmen im Depot aufgenommen werden, um möglichst gut das zukünftige Potenzial des chinesischen Marktes abzudecken. Es sollen alle im Anlageuniversum enthaltenen Werte handelbar sein, inklusive Derivate und Hebelzertifikate.



Es sollen in der Regel nicht mehr als ca. 20 Titel gehalten werden. Um Verluste nach Möglichkeit zu begrenzen soll ein aktives Risikomanagement umgesetzt werden, wodurch je nach Marktlage auch größere Cash bzw. EUR-Bestände gehalten werden können. Die Anteile am gesamt Portfolio einzelner Titel soll ca. 20% nach Möglichkeit nicht überschreiten.



Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein.

