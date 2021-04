Stockcollecting

Trading Idea

Das Wikifolio setzt den Ansatz um, langfristig erfolgreiche Unternehmen lange zu halten.

Durch Gewinnmitnahmen an Höhepunkten soll Cash generiert werden, welche in neue Titel investiert wird.

Die Auswahl der Aktien erfolgt nach dem Ansatz, langfristig performancestarke Titel bei Kursrückschlägen zu kaufen. Dies wird den Teil der blue Chips darstellen.

Ein größerer Teil des Portfolios soll in Zukunftstitel fließen, die in ihrer Branche herausstechen oder sehr interessante Produktportfolion und Technologien zu bieten haben.

Der Ansatz folgt meinem eigenen privaten Investmentsystem.

