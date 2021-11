CyberAnalytics

Trading Idea

In diesem Portfolio soll grundsätzlich in die Zukunftsthemen Cyber security, Big data analytics und künstliche Intelligenz (KI) investiert werden. Zudem kann auch in Aktien aus den angrenzenden Themenbereichen Cloud- und Internettechnologie investiert werden.



Das Portfolio kann aus Aktien, ETFs und Fonds zusammengesetzt sein, um Risiken zu streuen. Es sollen aber vordergründig Unternehmen ausgewählt werden, die in den genannten Zukunfsthemen bereits heute stark tätig sind und meiner Meinung nach zukünftig eine noch größere Relevanz erfahren. Weiterhin soll bei der Auswahl der Titel eine fundamentale Analyse basierend auf Trends und Trendfolgestrategien durchgeführt, sonstige Analysen wie Sentimentsanalysen einbezogen sowie das Gewinnwachstum der letzten 5 Jahre beachtet und stetig überprüft werden.



Der Anlagehorizont ist überwiegend mittel- bis langfristig. Dadurch resultieren eher weniger trades, um den Unternehmen und Zukunftsthemen Zeit zur Entwicklung zu geben. Bei Kursschwankungen ist angedacht, prinzipiell offensiv vorzugehen und nach Möglichkeit mutig nachzukaufen.



Bei dem Portfolio soll auf eine Diversifizierung geachtet und global aus vielversprechenden Titeln ausgewählt werden. Jedoch liegt der Fokus verstärkt auf US-Werte.

