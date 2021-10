Nachhaltigkeit 2030

Trading Idea

In diesem wikifolio soll grundsätzlich in nachhaltige Aktien und ETFs investiert werden. Die Werte sollen vor allem durch fundamentale Analyse ausgewählt werden. Dabei sollen großteils wichtige Kennzahlen wie etwa das KGV, die Eigenkapitalquote oder die Verschuldungsquote die Basis für die finale Kaufentscheidung liefern. Des Weiteren ist geplant, nur Werte aufzunehmen, die die ESG-Kriterien berücksichtigen und sehr nachhaltig beziehungsweise "gesund" wirtschaften. Darüber hinaus wird eine ordentliche beziehungsweise nachhaltige Risikostreuung (Diversifikation) angepeilt, da man auf keinen Fall alle Eier in einen Korb legen sollte. show more

This content is not available in the current language.