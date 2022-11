FFVestor DACH 1

Trading Idea

In diesem DACH-wikifolio sollen wikifolio's gehandelt werden, dessen Handelsidee auf der Relativen Stärke basiert. Es sollen demzufolge Anlageprodukte gehandelt werden, die eine relative Stärke zum Gesamtmarkt aufweisen. Zur Entscheidungsfindung sollen die wikifolios Methoden der Kursdynamik (z.B. Chartformationen), der Intermarket- und Gesamtmarktanalyse verwenden. Es gibt keine Mindest- oder Höchsthaltedauer der wikifolios. Genauso ist die Anzahl der wikifolios in diesem DACH-wikifolio nicht beschränkt. Wenn der Gesamtmarkt unter Druck steht (z.B. Finanzkrise 2008) kann es zur Risikominimierung vorkommen, dass in diesem DACH-wikifolio die Investmentquote deutlich reduziert wird. Das DACH-wikifolio kann wikifolio enthalten, die durch mich selber betreut werden.

Date created 11/01/2022