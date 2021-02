Trading Idea

Die Handelsidee ist einfach. Es werden nur japanische Aktien gekauft, Mit dem Ziel den Nikkei zuschlagen. Ich denke die nächsten Jahren kann Japan ein sehr interessantes Land zum investieren werden. Es gibt in Japan viele Old Economy Aktien die unterbewertet sind. Aber auch Tech Aktien die noch nicht ganz so hochbewertet sind wie andere Aktien.

Auch die Geselschaftliche Lage in Japan ist kann gut. So ist die Schere zwischen Arm und Reich relativ gering und es gibt eine starke Infrastruktur.

