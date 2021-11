Chancen Langfristig Konzentriert

Trading Idea

Hierbei handelt es sich um ein konzentriertes und per Algorithmus adjustiertes Portfolios, basierend auf mein breiter gestreutes Portfolio "Chancen Langfristig System" (WF0SCOTCLN). Der Algorithmus soll mit der Zeit Performance-orientiert verbessert werden. Dies soll durch einen iterativen Prozess geschehen. Ansonsten gelten die gleichen Kriterien wie im vorher erstellten Portfolio "Chancen Langfristig System" (WF0SCOTCLN) wie folgend:



Dieses wikifolio soll grundsätzlich Anlagechancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum wahrnehmen. Es soll aktiv gemanagt werden mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont. Es ist beabsichtigt ein fokussiertes Portfolio zu erstellen, welches nicht zu oft umgeschichtet werden soll.



Anlageuniversum: Um das volle Potential der Finanzmärkte ausnutzen zu können, soll das wikifolio wenigen Beschränkungen des Anlageuniversum unterliegen. Die wikifolio-Performance soll durch die Auswahl von Nebenwerten sowie Werten in Trend-Sektoren, z.B. im Technologie und ESG, dynamisiert werden. Deshalb soll die Anlage grundsätzlich in Aktien, ETPs, Fonds, Anlagezertifikate erfolgen. Wobei die Intention besteht, vor allem in Aktien und ETPs zu investieren. Andere Produkte sollen nur selten und punktuell beigemengt werden.



Kriterien zu Anlageentscheidungen: Die Werte im wikifolio sollen grundsätzlich durch technische und fundamentale Analyse, sowie makro-ökonomischen Trends ausgewählt werden. Bei der technischen Analyse soll grundsätzlich ein Punktesystem aus Gleitendem und Triple-Exponentiellen Durchschnitt, Trends im Verhalten des Bollinger-Bandes, MACD und RSI zum Tragen kommen. Bei der fundamentalen Analyse soll grundsätzlich ein Punktesystem aus Kurs-Gewinn-, Kurs-Umsatz-, Kurs-Cashflow-Verhältnis, EBIT-Marge und Gesamtkapitalrendite soweit diese Daten vorhanden sind. show more

