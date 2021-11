VIP Insider

Trading Idea

In diesem wikifolio soll grundsätzlich in alle Länder investiert werden.



Die Auswahl der Aktien soll nicht nur auf Technischer Basis geschehen, auch Fundamentalen Aspekte sollen mitunter eine Rolle für ein Investment spielen.



Für eine breite Diversifikation sollen zudem statistische Strategien auf Aktien/OS und Aktienindizes gehandelt werden. Die Kauf- und Verkaufszeitpunkte sind durch eine feste Strategie klar definiert. beinhaltet Chartanalyse, Scalping, Swing Trades.



Um das es auch in Seitwärtsphasen eine positive Entwicklung geben kann, soll der Ansatz auf Aktien mit einer Indizes Strategie kombiniert werden.



Die Haltedauer einzelner Gattungen kann schwanken ebenso wie die Positionsgröße.

Angestrebte Haltedauer: überwiegend Mittel. show more

