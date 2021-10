Trading Idea

Never Touch The Downtrend!



Es soll ausschließlich in Aufwärtstrends des S&P 500, des Nasdaq 100 oder des Dax investiert werden. Für die Auswahl sollen technische Indikatoren der Trendfolge zur Anwendung kommen.



Es soll in gehebelte Finanzinstrumente investiert werden. Aus diesem Grund ist die Volatilität dieses wikifolio´s entsprechend hoch. show more

This content is not available in the current language.