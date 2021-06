Steady Trades 4 Growth

Trading Idea

Ziel des Wikifolios ist es - unabhängig von steigenden oder fallenden Märkten - mit regelmäßigen Trades in den Trend auf gehebelte Produkte stetige Gewinne zu erzielen.



Trades sollen ausschließlich kurzfristig gehalten und wieder geschlossen werden. Es sollen keine Positionen über einen längeren Zeitraum oder gar über Nacht gehalten werden. Demnach wird sich das Portfolio Hauptsächlich in einer Cash-Position befinden. Somit soll das Risiko einer negativen Performance durch starke Kurseinbrüchen (wie z.B. im Februar/März 2020) verhindert werden.



Investiert werden soll in Hebelprodukte mit einem Hebel von bis zu 50-fach auf die führenden Indizes (bspw. DAX/NASDAQ/etc.) oder Währungspaare (bspw. EUR/USD, etc.). Dabei soll in den Trend von sowohl steigenden als auch fallenden Märkten investiert werden. Gehandelt wird ausschließlich, wenn es die Trendlage sowie meine berufliche Situation zulassen.



Gehandelt werden soll mit einem Kapitaleinsatz von bis zu 100% des verfügbaren Kapitals.



Der Einsatz von gehebelten Produkten kann zu einem Totalverlust führen.



Details zur Performance in der Vergangenheit können den Kommentaren entnommen werden, sind aber kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. show more

This content is not available in the current language.