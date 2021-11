Invest in Your Values Nachhaltig

Trading Idea

Investieren sollte meiner Meinung nach nicht nur als Weg gesehen werden, um sein Geld zu vermehren und nichts anderes. Jede Investition hat einen Impact, man kann mit seinem Geld wählen, eine nachhaltigere Welt zu schaffen und diese Vorhaben zu unterstützen. Weg von Unternehmen, die beispielsweise den Klimawandel und die Waffenindustrie fördert oder die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt, anstatt dazu beizutragen (beispielsweise Tabakunternehmen oder Glückspielfirmen im weiteren Sinne). Wir entscheiden, wo die Schwerpunkte sind.



In diesem Musterportfolio sollen dabei diverse Fokusse gesetzt werden, dazu gehören:

- Renewable Energy Unternehmen, die auf Wind-, Solar oder sonstige erneuerbare Energien setzen.

-Energiesparende Technologien, also Unternehmen, die mit ihren Innovationen und Handeln ihren oder den weltweiten Energieverbrauch reduzieren. Hier sollen auch die Unternehmen dazugezählt sein, die mit ihren fortschrittlichen Recycling- und Entsorgungstechniken helfen eine Kreislaufwirtschaft zu betreiben.

-Bessere Bildung für alle

-Zugang zu Medikamenten, dazu zählen Pharmaunternehmen, die relevante Arbeit in Entwicklungsländern erbringen und helfen, eine bezahlbare Grundversorgung in diesen Ländern sicherzustellen.

-Sauberes Trinkwasser, nachhaltige Waldnutzung, der Verkehr der Zukunft / e-Mobilität, Sport und Gesundheit als Mega-Trend uvm.

-Im weiteren Sinne möchte ich hier jedoch auch digitale Champions dazuzählen, die mit ihren Produkten den Menschen helfen, Dinge selber in die Hand zu nehmen - dies bspw. in Form eines Digital Wallets, mithilfe dessen viele Leute überhaupt erstmals an ein eigenes Bankkonto kommen. Es gibt immer noch grosse Anteile an Bevölkerungsschichten in diversen Teilen der Erde, die "underbanked" sind (z.B. kein eigenes Bankkonto haben).



Für die Anlageentscheidungen sollen vor allem Fundamentaldaten (Qualitative Unternehmens- und Branchenanalyse) gepaart mit positiv/negativen Nachrichten und Finanzforen genutzt werden. show more

