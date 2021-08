Profit Port

Trading Idea

Mit diesem Portfolio soll sowohl rund um dem Globus, als auch in die unterschiedlichsten Branchen investiert werden. Somit wird eine gute Diversifikation ermöglicht. Gegenüber einem passiven ETF, werden nur Wertpapiere ausgewählt die aufgrund einer Handelsstrategie im Moment lukrativ sind oder aufgrund der Fundamentalanalyse und langfristigen Trends überzeugen. Besonders spannend sind dabei Anlagemöglichkeiten welche die Themen Industrie 4.0 & künstliche Intelligenz, Ernährung, Wohnraum, disruptive Technologien sowie Medizin/Medizintechnik beinhalten. Vieler dieser Bereiche sind aus dem Alltag nicht wegzudenken und werden auch in Krisen benötigt.



Die von mir genutzten Handelsstrategien werden regelmäßig überprüft, optimiert und erweitert. Dadurch soll das Portfolio auch in Zukunft gut aufgestellt sein. Neben dem eigenen spezifischen Wissen und den Nachrichten dienen mir als Informationsquellen Bücher, Podcasts und speziell entwickelte Analysesoftware.



Zusammenfassend kann das Portfolio als Basis Investment dienen, da es einem strengen Investitonsprozess folgt, breit aufgestellt ist und viele verschiedene, getestete Strategien beinhaltet, um für die unterschiedlichsten Marktsituationen gewappnet zu sein.



Entscheiden sie nun selbst, ob sie das Wikifolio bei Ihrer Investition als Hafen ansteuern.

