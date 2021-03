Dynamic Global Investments

Trading Idea

Das wikifolio soll weltweit ohne Beschränkungen in verschiedene Anlageoptionen investieren. Hierzu gehören sowohl ETF und Fonds als auch Einzelaktien. Wobei der Fokus ganz klar auf Einzelaktien liegen soll. Um das wikifolio auch in schwierigen Marktlagen zu schützen wird der Einsatz von Long- und Shortpositionen nicht ausgeschlossen.

Die in dem wikifolio getätigten Investments sind auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt. Situationsbedingt sind auch kurzfristige Trades bei sich bietenden Gelegenheiten nicht ausgeschlossen.

Ausgangspunkt für meine Investitionsentscheidung ist die ganzheitliche Analyse des jeweiligen Unternehmens. Neben den Fundamentalwerten und Branchenanalysen wird auch das Geschäftsmodell hinsichtlich zukünftiger Chancen/Risiken versucht zu bewerten. Für den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt erfolgt in geringen Umfang auch eine technische Analyse, wobei hier "Time in the market beats timing the market" klar bevorzugt wird. show more

