S-Curve Makrotrends

Dieses Wikifolio zielt darauf in Makro Trends zu investieren, mit einem Zeithorizont von mindestens fünf bis mehr als zehn Jahre. Dabei werden entweder in Regionen, in Aktien oder in ETF's investiert, die entsprechend am besten die Entwicklung des jeweiligen Trends abbilden. Die größten Revolutionen der letzten jahrhunderte waren die Kommerzialisierung der Landwirtschaft, darauf folgend die Industrialisierung, dann durch Computer ausgelöste Revolution zu Dienstleistungen und aktuell befinden wir uns im Schift zur Cyber-Physischen Welt. Hört sich erstmal nach Science-Fiction an, aber gemeint ist damit die Vereinung von der physischen Welt, der Informationswelt und der daraus geschaffenen Cyber-Physischen Welt. Die Weltweit höchsten Ausgaben in der Forschung und Entwicklung sind die für ICT (Information and Communication Technology). Circa 239 Milliarden Dollar werden im Jahr in F&E in diesem Bereich Investiert. Hinzu kommen weitere 193 Milliarden Investitionen in F&E Life Sciences (2019). Das sind in Kombination jährliche Ausgaben von über 400 Milliarden Dollar in F&E für die Cyber-Physische Welt. Mit diesem Shift im Fokus ergeben sich folgende Makro-ökonomische Trends: Die Annähreung des Computers an den Menschen Polen als Gewinner von politischer und wirtschaftlicher Entwicklung in Europa Automatisierung der Landwirtschaft Technokratisierung der Arbeitswelt Demografischer Wandel