HierFliegenGleich

Trading Idea

die Löcher aus dem Käse.

Also was soll ich schreiben? Es ist ein automatisierter Handelsansatz. Die Haltedauer beträgt meist einige Tage. In diesem wikifolio werde ich versuchen, auch eine Zeitebene da drunter zu handeln. Hoffentlich denk ich dran :)

show more

This content is not available in the current language.