Private and Venture Capital

Trading Idea

Das hier aufgebaute Portfolio soll ein diversifiziertes Investment in Private Equity und Venture Capital Unternehmen ermöglichen. Private Equity bezeichnet Privates Beteiligungskapital, das üblicherweise nur großen und institutionellen Investoren vorbehalten ist. Da einige dieser Firmen jedoch öffentlich an Börsen gehandelt sind, sollen durch dieses Wikifolio auch mittelgroße und kleine Anleger einen Zugang zu den Chancen der privaten Beteiligungen bekommen.



Geschlossene Private Equity Fonds streben üblicherweise eine Laufzeit von 3-7 Jahren an, in welchen das Kapital den Investoren nicht zur Verfügung steht. Durch das Investment in Private Equity Aktien kann am Wachstum des Marktes partizipiert werden und eine hohe Verfügbarkeit des Geldes sichergestellt werden.



Um die Bedürfnisse verschiedener Investoren bestmöglich zu erfüllen, ist beabsichtigt, die speziell im Sektor Private Equity und Venture Capital tätige Unternehmen zu bündeln, um ein hoch diversifiziertes Portfolio zu schaffen.



Unternehmen werden unter anderem aufgrund deren Fundamentaldaten und aktueller Nachrichten ausgewählt.

Die Daten werden grundsätzlich nach dem Bottom-Up Prinzip aus einer möglichst breiten Datenbasis aggregiert. Für die Datenbasis werden in der Regel marktführende Finanz-Datenbanken genutzt.

Das Handelsuniversum soll sich auf Aktien beschränken, diese werden überwiegend langfristig gehalten. show more

This content is not available in the current language.