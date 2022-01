TheseusX 3 Pfeiler Strategie

Trading Idea

Märkte produzieren laufend falsche Kurse! Meine Investitionsthese besteht darin, diese zu erkennen und sich entsprechend zu positionieren. Denn langfristig korrigieren die Märkte ihre Fehleinschätzungen. Daran glaube ich, darauf baue ich.



Meine langfristige Handelsidee basiert auf drei mächtigen Pfeilern: "Wachstumswerte", "Dividendentitel" und "Sondersituationen / Sonstige". Die ersten beiden Säulen stellen gewöhnlich den Schwerpunkt dar, "Sondersituationen / Sonstige" ist entsprechend eine kleinere Beimischung (z.B. Unternehmen in Sondersituationen, aber auch Zertifikate auf Rohstoffe / Währungen / etc., Turnaroundkandidaten, ...). Teilweise sind die ausgewählten Investitionen nicht nur einem Pfeiler zuordenbar. Ein Beispiel: BMW befindet sich im Januar 2022 (Start meines Wikifolios) in einer Sondersituation hinsichtlich des Wandels der Automobilindustrie, zahlt aber zugleich sehr ansprechende Dividenden und ist auf Wachtumspfaden unterwegs was die Rekordzahlen des GJ 2021 unterstreichen.



Die Auswahl der Investitionen erfolgt auf Basis umfassender eigener Recherchen auf den einschlägigen deutschsprachigen, englischsprachigen und französischsprachigen Fachportalen. Hierbei spielen das Geschäftsmodell, die Zukunftsaussichten, das Entrepreneurial Design sowie fundamentale Daten die Hauptrolle; Chartverläufe sind von untergeordneter Bedeutung, da sie in die Vergangenheit statt in die Zukunft blicken. Das betrachtete Aktienuniversum ist als weltweit zu bezeichnen, wobei ich nur in handverlesene Werte investiere statt mit der Gießkanne (-> keine Investitionen und ETFs und Fonds!).



Grundsätzlich ist der Anlagehorizont langfristig, gerade der Pfeiler "Sonstige" kann aber auch kurzfristige Trades beinhalten (schließlich sollen Chancen ergriffen werden wenn sie sich bieten). show more

