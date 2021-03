Alpha Singularity

Trading Idea

Das Portfolio verfolgt Makro-Trends und wird regelmäßig evaluiert. Positionen werden gehalten bis die Marktsituation eine andere Aufstellung verlangt, oder sich bessere Chancen eröffnen.



Fokus liegt besonders auf dem Digitalisierungstrend, wobei Titel mit niedrigerer Turnover-Wahrscheinlichkeit (stabile Marktposition) bevorzugt werden. Auch digital Assets wie Bitcoin und Ether werden übergewichtet gehalten, solange sie sich in einem Makrozyklus gegen die legacy Märkte (NASDAQ / S&P500) befinden. Ein kleiner Teil des Portfolios wird zudem in Index-ETFs gehalten, primär als Absicherung und zum Glätten der Volatilität.



Sinnvoll ist dieses Wikifolio als Zusatz zu klassischen Index-Portfolios. Es bietet durch Erhöhen des Risk-On Anteils in asymmetrische Risk/Reward-Assets mit aktivem Management eine Verbesserung der Gesamtperformance. show more

