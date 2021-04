Trading Idea

Parthenon soll als Dachwikifolio in eine Reihe von Wikifolios investieren, welche sich nach subjektiver Einschätzung in geeigneter Weise ergänzen. Neben der Partizipation an der jeweiligen Performance, soll hierbei auch von den Vorteilen der Verteilung von Risiken profitiert werden.

Beabsichtigt wird ein Buy&Hold-Ansatz mit etwa quartalsweiser Anpassung.

In Sonderfällen mit Handlungsbedarf, d.h. wenn einzelne Positionen in ihrem Risikoprofil drastisch von der eigenen Markteinschätzung abweichen, erfolgen Anpassungen auch in der Zwischenzeit.

Entscheidungskriterien sollen Performance-Kennzahlen sowie subjektives Risiko der enthaltenen Positionen sein. Wikifolio-Zertifikate mit Hebelprodukten können enthalten sein. show more

