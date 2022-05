AAA Best of US 500

Trading Idea

Es soll monatlich in die aus meiner Sicht 5 besten Aktien aus dem S&P 500 investiert werden, d.h. sie sollten zu den trendstärksten Aktien gehören und bestenfalls ein positives Chartbild aufweisen. Es ist beabsichtigt, die Auswahl noch durch die Berücksichtigung von fundamentalen Kriterien wie aktuelle Unternehmensnachrichten, Marktkapitalisierung oder etwaige Übernahmeofferten zu verfeinern. In der Regel halbjährlich soll jede der Monatstranchen angepasst werden, d.h. die Aktien werden verkauft und für das aus dem Verkauf zur Verfügung stehende virtuelle Kapital werden wieder die aus meiner Sicht 5 besten Aktien gekauft. Die Haltedauer je gekaufter Aktie beträgt damit in der Regel 6 Monate. In Summe sollte das wikifolio also die aus meiner Sicht angesagtesten Aktien des vergangenen Halbjahres aus dem S&P500 enthalten. Das können im Minimum 5 und im Maximum 30 Aktien sein. Nach meiner Einschätzung wird die Zahl eher bei 15 liegen. Dabei sollten dann die Aktien höher gewichtet sein, die öfter meine Kriterien erfüllten, also die aus meiner Sicht absolut besten Aktien der letzten Monate. Ziel ist es, die Performance des S&P 500 zu schlagen. Das wikifolio sollte in der Regel zu jeder Börsenphase investiert sein, auch in schwachen Börsenphasen. Ausnahmen sind aber grundsätzlich möglich. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein. Dividenden werden nur berücksichtigt, wenn sie im wikifolio anfallen. Da es sich um Aktien handelt, die zwar im S&P 500 enthalten sind, aber nicht zwingend in den USA ihren Ursprung (z.B. China oder Niederlande) haben, ist das Anlageuniversum auf Aktien weltweit ausgelegt.

Master data Symbol WFAAABOFSP Date created 05/06/2022 Index level - High watermark 100.0 Decision making Technical analysis Fundamental analysis Other analysis