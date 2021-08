KI plus BIG DATA

Trading Idea

Oft hört man Buzzwords wie Künstliche Intelligenz oder Big Data - aber worin genau liegt der Unterschied?



Big Data is the raw input that needs to be cleaned, structured and integrated before it becomes useful, while artificial intelligence is the output, the intelligence that results from processed data.

(Singh, A. (13.04.2019). Insights of Big Data and Arificial Intelligence. Datasience foundation )



Big Data: bezeichnet große Datenmengen, die Unternehmen tagtäglich erzeugen und überschwemmen. Bei richtiger Analyse können diese großen Mengen helfen, neue Erkenntnisse zu kristallisieren. Die neu gewonnenen Erkenntnisse können dem Unternehmen auf Mirco- bis Makroebenen dienen u.a. in der Sales-Funnel-Analyse bis hin zur allgemeinen Strategieausrichtung.



Ich persönlich sehe das größte Potenzial in der Krankheitsdiagnostik, da dort große Datenmengen über Symptome helfen können, Krankheiten frühzeitig zu diagnostizieren.





Artificial Intelligence: Mit Künstlicher Intelligenz wird versucht, menschliche Wahrnehmung und das menschliche Handeln mit Maschienen/Computern nachzubilden.

-Das heisst, Maschienen sollen irgendwann Aufgaben übernehmen, die bis jetzt nur Menschen meistern können, darunter fällt z.B. Lernen, Urteilen und letztendlich das Problemlösen-



Teilbereiche KI Forschung/Anwendung:

Machine Learning ermöglicht es, Computern aus Datenmengen Muster zu erkennen, allerdings muss beim ML noch ein Mensch delegieren, eingreifen und entscheiden.

Abhilfe könnte dort das Deep Learning schaffen, hier lernt der Algorithmus eigenständig/verknüpft die Daten und leitet aus diesen eigene Kausalitäten und Lösungsansätze ab und setzt diese auch um. Schon jetzt wird Deep Learning bei der Objekt- und Spracherkennung eingesetzt.



Mit diesem Wikifolio versuche ich, diesen Trend der Zukunft greifbar zu machen und diese beiden synergetischen Bereiche diversifiziert abzubilden. Von großen FAANG Unternehmen bis zu Small Cap´s mit erhöhtem Wachstumspotenzial.

