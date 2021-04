Trading Idea

Da es in Deutschland und Teilen Europas nur über äußerst komplizierte Wege möglich ist in die in Amerika gelisteten ARK-Indizes zu investieren, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht diese auf Basis aller offen liegenden Daten detailliert nachzubilden. Damit biete ich die Möglichkeit an, von den mit sehr hoher Nachfrage erworbenen ETF´s mitzupartizipieren und zusätzlich sich noch die doch teilweise moderaten Managementgebühren zu sparen.



Der Wikifolio konzentriert auf Unternehmen, die sich auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, technologische Verbesserungen und Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung in Bezug auf die Bereiche DNA-Technologien ("Genomische Revolution"), industrielle Innovation in den Bereichen Energie, Automatisierung und Fertigung, die verstärkte Nutzung gemeinsam genutzter Technologien ("Industrielle Innovation"), Infrastrukturen und Dienstleistungen ("Internet der nächsten Generation") sowie Technologien, die Finanzdienstleistungen effizienter machen ("Fintech-Innovation"), stützen oder davon profitieren.



Dabei wird "disruptive Innovation" definiert, als die Einführung eines technologisch ermöglichten neuen Produkts oder einer Dienstleistung, die potenziell die Art und Weise verändert wie die Welt funktioniert.



Ps: Da einige der im Indizes enthalten Titel noch nicht über L&S gehandelt werden können, wird der dafür normal aufkommende Cash-Anteil in den ARK INNOVATION ETF direkt investiert. Der Grund warum ich nicht direkt zu 100% in den dafür schon vorgesehen ETF investiere, ist um einen gewissen Handlungsfreiraum zu haben um bei größeren Einbrüche einzelner Titel entgegenwirken zu können. Zusätzlich werden Anpassungen an den originalen Index 2-mal jährlich angeglichen. show more

