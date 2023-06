Asien 2030

Trading Idea

In dieser Handelsidee soll es um asiatische Unternehmen, vor allem aus China und Japan, gehen. Asiatische Aktien sind in den letzten Jahren etwas ins Hintertreffen geraten, insbesondere aus Japan. Das Potential liegt hier vor allem in einer Erholung der Wirtschaft in China und der Verbesserung der Bedingungen für Anleger in Japan. Ziel ist es hier "große" Player in die Handelsidee aufzunehmen, die von einer zukünftigen, positiven Entwicklung in dieser Region besonders profitieren. Dabei geht es ausschließlich um eine langfristige Betrachtung und das Vertrauen darauf, dass in den nächsten Jahren (Jahrzehnten) insbesondere China und Japan immer mehr Anteile am weltweiten Handel erreichen.

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WFASIA2030 Date created 06/22/2023 Index level - High watermark 100.0